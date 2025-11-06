Köyceğiz Taekwondo Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Başarı Elde Etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Taekwondo Takımı Yatağan ilçesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet kupası Yıldızlar, Gençler ve Büyükler il Şampiyonasında önemli dereceler elde etti.

Yatağan Spor Salonu'nda düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Şampiyonası'; 11 kulüp ve 187 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleşti. Yeni aday hakemlerin ve genç sporcuların tecrübe kazandığı organizasyonda 112 müsabaka yapıldı. Yatağan ilçesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet kupası Yıldızlar, Gençler ve Büyükler il Şampiyonasında Köyceğiz Taekwondo olarak 15 sporcu ile katıldı. Şampiyonada 9 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti. Bu sonuçlarla gençlerde şampiyon, büyüklerde ikinci oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, emeği geçen antrenör, hakem ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA