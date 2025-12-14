Haberler

Köyceğiz Gölgören Dağı yamaç paraşütüne uygun bulundu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yamaç Paraşütü sporunun yapılacağı yeni alan Gölgören Dağı olarak belirlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun tespitiyle ilçede heyecan yaratıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde artık Yamaç Paraşütü sporu yapılabilecek.

Yamaç Paraşütünün yeni adresi Köyceğiz Gölgören Dağı oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yayla Mahallesi Gölgören Dağı Yamaç Paraşütü sporu için uygun olduğu tespiti yapıldı. Bu karar İlçede sevinçle karşılanırken, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ağla Yaylasında bulunan Gölgören Dağı, Yamaç Paraşütü alanı olarak belirlendi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ağla Yaylası artık yalnızca yüksek bir yayla değil; göl manzarasıyla birleşen bu yeni uçuş noktası, ziyaretçilere gökyüzünde unutulmaz bir yolculuk sunan eşsiz bir başlangıç alanı olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
