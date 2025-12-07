Haberler

Köyceğiz'de ödüllü Voleybol Turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 25 takımın katılacağı Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Turnuva, 8 Aralık'ta başlayacak ve dereceye giren takımlara toplamda 30 bin TL ödül verilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk üç dereceye giren takımlara para ödülünün verileceği Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası 8 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da başlayacak. 25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Köyceğiz Voleybol Turnuvası sonucunda 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL ödül verilecek. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' açılışına tüm vatandaşlarımızı bekleriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
