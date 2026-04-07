Köyceğiz'de lise öğrencisi kanoda Milli Takıma seçildi

Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM seçme yarışlarında, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Poyraz Yıldırım, Yıldız Erkekler K1 1000m ve 500m kategorilerinde şampiyon olarak Milli Takıma seçilme hakkı kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sporcular Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Tohm seçme yarışlarında mücadele ederken, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Poyraz Yıldırım Milli Takıma seçildi.

Doğanın eşsiz güzelliğiyle sporun buluştuğu Köyceğiz Gölü, Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM seçme yarışlarına ev sahipliği yaptı. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Poyraz Yıldırım Yıldız Erkekler K1 1000m ve 500m Kategorisinde şampiyon oldu. Arda Kaan Demir Genç Erkekler K1 1000m ve 500m Kategorisinde 2.olma başarısını gösterdi.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "SEM sporcularımızdan Poyraz Yıldırım Yıldız Erkekler K1 1000m ve 500m Kategorisinde şampiyon olmuştur. Öğrencimiz kendi yaş kategorisinde ve bir üst yaş kategorisinde şampiyon olarak önümüzdeki yıl katılacağı uluslararası yarışmalara bir yıl öncesinden katılma hakkı elde etmiştir. Öğrencimizi, ailesini, değerli Antrenörümüz Sayın Yağmur Özcan'ı ve Thor Su Kulübü'nü tebrik eder, öğrencimize Milli Takım adına çıkacağı uluslararası müsabakalarda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
