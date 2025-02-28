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Köyceğiz'de Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Köyceğiz'de Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları, 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Karma kategorilerinde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları ödül töreni ile sona erdi.

2024-2025 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları Floor Curling Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Karma İl Birinciliği müsabakaları 25-27 Şubat tarihlerinde Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarına 27 takım ve 80 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlarda; Ortaca Özel Bahçeşehir Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde; Köyceğiz Pınar Ortaokulu, Yıldız Karmada; Köyceğiz Pınar Ortaokulu birinci oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın da katıldığı ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "27 takım ve 80 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimizi ve okullarımızı tebrik eder, grup müsabakalarında başarılar dileriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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