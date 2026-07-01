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Köyceğiz Plaj Hentbolu Turnuvası gösteri maçı ile başladı

Köyceğiz Plaj Hentbolu Turnuvası gösteri maçı ile başladı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası, çelenk töreni ve gösteri maçıyla başladı. 22 takımın katıldığı turnuva 5 Temmuz'da sona erecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası gösteri maçı ile başladı.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 01-05 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak olan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda ilk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından sporcularla kortej yürüyüşü yapıldı. Köyceğiz Atatürk Kordonu'nda başlayan yürüyüş Delta Plajı'nda sona erdi. Açılış konuşmalarından ardından plaket törenine geçildi. Plaket takdiminin akabinde gösteri maçı ile turnuva resmen başladı. İlk açılış müsabakası Muğla Kadın Veteran Hentbol Takımı ile Köyceğiz Gençlik Hentbol Takımı arasında oynandı.

Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası'na; Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi takımları katılacak.

22 takımın mücadele edeceği turnuva 5 Temmuz'da ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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