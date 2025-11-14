Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Okçuluk Turnuvası Düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Ülke Temsilciliğince, "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Okçuluk Turnuvası" düzenlendi.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre TMV Kosova Ülke Temsilciliği himayesinde ve Prizren Okçuluk Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, okulun Prizren şehrinde bulunan kampüsünde yapıldı.

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, turnuvayı öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinliği öğrencilerimize disiplin, sabır ve odaklanma bilinci kazandırmak için gerçekleştirdik." dedi.

Prizren'deki çeşitli okullardan öğrencilerin katılımıyla 10-13 ve 14-17 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada müsabakaları kazanan öğrencilere kupa ve madalyalar takdim edildi.

Turnuva, veliler ile öğretmenler arasında düzenlenen dostluk maçıyla sona erdi.

Neşe, birlik ve spor ruhunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvanın geleneksel etkinlik haline getirilmesi hedefleniyor.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 760 öğrenci eğitim görüyor.