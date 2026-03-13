Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku
Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in performansındaki düşüş nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.
- Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk 10 karşılaşmada 4 gol attı, ancak son 6 lig maçında gol veya asist üretemedi.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'i ideal kadro planlamasında düşünmüyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için Beşiktaş cephesinde karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda milli futbolcunun bonservisini almayacağı öğrenildi.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Beşiktaş formasıyla ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Cengiz Ünder, çıktığı ilk maçlarda skora katkı vererek taraftarın dikkatini çekmişti. 28 yaşındaki futbolcu, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı.
FORMU DÜŞTÜ
Ancak sezonun ilerleyen haftalarında Cengiz Ünder'in performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Milli futbolcu son 6 lig maçında ne gol ne de asist üretebildi.
SERGEN YALÇIN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Yaşanan form düşüşünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i ideal kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kulübü Fenerbahçe'ye geri dönecek.