Kortta gördükleri sonrası yıkımı yaşadı! Ünlü tenisçinin karısı hüngür hüngür ağladı

Avustralya Açık'ta geçen yılın şampiyonu dünyaca ünlü raket Rafael Nadal, Amerikalı rakibi Mackenzie McDonald'a 3-0 yenilerek elendi. Mücadelenin ikinci setinde sakatlanan ve daha sonra oyuna güçlükle devam eden İspanyol tenisçinin tribündeki eşi Mery Nadal, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a dünyaca ünlü raket Rafael Nadal erken veda etti. İspanyol tenisçi mücadelede sakatlık yaşarken o anlarda tribündeki eşinin ekrana gelen görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

EŞİ TRİBÜNDE AĞLADI

Rafael Nadal,Amerikalı rakibi Mackenzie McDonald'a 3-0 yenilerek Avustralya Açık'a veda etti. İkinci sette İspanyol raket sakatlık yaşarken, topallayarak maçı tamamladı. Tribündeki eşi Mery Nadal bu duruma çok üzülürken tribünde gözyaşlarına engel olamadı.

Mery Nadal

NADAL TURNUVAYA VEDA ETTİ

ABD'li McDonald, sakatlığı nedeniyle maçta çok zorlanan Nadal'a karşı setleri 6-4, 6-4 ve 7-5 kazanmayı bildi ve 3. tura çıkan isim oldu.