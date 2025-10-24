Haberler

Korkut'ta Atletizm Antrenmanları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Güncelleme:
Muş'un Korkut ilçesinde, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen atletizm antrenmanları, gençlerin spora yönlendirilmesi ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yoğun katılımla sürdürülüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut ilçesindeki futbol sahasında düzenlenen atletizm antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Sporcuların temel atletizm branşlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen antrenmanlarda, katılımcılara dayanıklılık, sürat ve koordinasyon çalışmaları yaptırılıyor. Korkut İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında yürüttüğümüz atletizm antrenmanlarımız, Korkut Futbol Sahası'nda uzman antrenörlerimiz eşliğinde yoğun bir katılımla devam ediyor. İlçemizde spor kültürünü güçlendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve azim gibi değerleri de spor aracılığıyla kazandırmayı hedefliyoruz. Atletizm branşı, gençlerimizin hem bireysel hem de fiziksel potansiyellerini keşfetmeleri için önemli bir alan oluşturuyor. Katılımın her geçen gün artması bizleri son derece memnun ediyor. Gençlerimizin enerjisini ve yeteneğini doğru yönlendirmek için çalışmalarımızı yıl boyunca sürdüreceğiz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek veren tüm ailelere teşekkür ediyorum. İnancımız odur ki; Korkut'tan da geleceğin milli sporcuları yetişecektir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
