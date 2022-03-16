Korku dağları sardı! Barcelona'nın hocası Xavi, Galatasaray maçı öncesi çok temkinli

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Katalanların hocası Xavi önemli açıklamalarda bulundu.

Xavi'nin açıklamaları şöyle:

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR"

"Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Son dönemde birçok şeyi değiştirdik ama değiştirmemiz gereken konular var. Formda olduğumuz için iyi sonuçlar aldık. Daha iyi antrenman yapıp, daha iyi sonuçlar almalıyız tabii ki.

"YARIN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAK"

Galatasaray'ı ve ilk maçta neleri yapamadığımızı analiz ettik. Ama tabii ki Galatasaray'a hakkını vermeliyim. Çok kompakt oynadılar. İlk maçtaki hatalarımızı analiz edip, yarın daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın farklı bir senaryo olacak. Ne olacağını göreceğiz. Galatasaray'a hakkını vermek istiyorum. Özellikle Domenec bizi çok iyi tanıyor ve iyi bir hoca. Kaleci Pena da ilk maçta olağanüstüydü. Bakalım yarın neler olacak. Tabii ki kazanırsak moralimiz artacak. Kaybedersek tam tersi olacak. Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın için kesinlikle zor bir atmosfer. Şartlar tamamen farklı. Taraftar çok büyük destek verecektir. Hatta belki ilk maçtan da agresif olacaklardır. Yarın bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip göreceğiz.

"UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Böyle atmosferler benim hoşuma gidiyor. Bunu bir şans olarak görüyoruz. Buna benzer şekilde Napoli'deki atmosferden de çıkmayı başardık ama kazanırsak hiçbir şey bitmeyecek. Uzun bir yolumuz var.

"BU STADYUMDA OYNAMAK HER ZAMAN ÖZEL"

Oldukça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz. Bizim için en önemlisi yarın. Buraya kazanmak için geldik. Avrupa maçı için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu stadyumda oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosferler oluyor. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum. Çok iyi bir forvet, hem çok iyi bir forvet hem de çok iyi bir insan. En önemli şey kendimizin nasıl oynayacağı. Galatasaray, çok iyi formda şu an. Bizim yapmamız gereken, ritmimizi tutturup, onları yenmek için elimizden geleni yapmak olacak şu an"

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