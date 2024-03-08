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Körfezli Sporcular Güreş İl Seçmelerinde Başarı Elde Etti

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Körfezli sporcular, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği güreş il seçme müsabakalarında üçüncü ve birinci olarak başarı elde etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Berat Gezgin ve Ahmet Levent üçüncü olurken, Ömer Baştaş birinci oldu.

Güreş il seçme müsabakalarına katılan Körfezli sporcular üçüncü ve birinci olarak başarı elde etti.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları 2024 Küçükler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçme Müsabakaları, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapıldı. 120 sporcunun mindere çıktığı seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, müsabakalara 3 sporcu ile katıldı. Körfezli 3'ü sporcu da kilolarında dereceye girerek başarılı oldu. Körfez ekibinden 34 kiloda Berat Gezgin ve 41 kiloda Ahmet Levent üçüncü olurken 62 kiloda Ömer Baştaş birinci oldu. Kilolarında birinci olan sporcular Kastamonu'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, "Beklentimiz birinci olan sporcumuzu grup müsabakalarında ilk üçe sokup Türkiye şampiyonasına katılmak. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da kürsünün en üst basamağında yerimizi almak" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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