Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde Vatandaşlar Spor Yaptı ve Temiz Havayı Tattı

Körfez Tütünçiftlik Sahili boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, hem spor yaptı hem de temiz havanın tadını çıkardı.

Körfez Belediyesi, hafta sonları düzenlediği doğa ve parkur yürüyüşlerini bugün bir yenisini ekledi. Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bir araya gelen kalabalık grup, ilk önce jimnastik yaptı daha sonra ise yürüyüşe başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu grup, 5 kilometre boyunca yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı. Yürüyüş bitiminde katılımcılara çorba ikram edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "4.5 yıldır ilçemizde sağlıklı yaşam yürüyüşü katlanarak devam ediyor. Körfez'in antik alanları, orman parkuru ve köy alanlarında yürüyüşlerimiz yapılıyor. Yürüyüşlere katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ