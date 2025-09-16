Haberler

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Tekvandocuları Milli Takım Seçmelerine Katılmaya Hak Kazandı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Tekvandocuları Milli Takım Seçmelerine Katılmaya Hak Kazandı
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Ravza Kahyaoğlu ve Eymen Küçükkaynar, başarılı performanslarıyla milli takım seçmelerine davet edildi. Ravza, 21 yaş altı ümitler kategorisinde, Eymen ise yıldızlar kategorisinde mücadele ederek uluslararası şölenlere katılmayı hedefliyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün tekvandocuları Ravza Kahyaoğlu ve Eymen Küçükkaynar, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Gençler Balkan Şampiyonu unvanına sahip 17 yaşındaki Ravza Kahyaoğlu, bu yıl ilk kez mücadele ettiği 21 yaş altı ümitler kategorisinde aldığı başarılı sonuçlarla milli takım seçmelerine çağrıldı. Kahyaoğlu'nun, 1 Ekim'de Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek seçmeleri geçmesi halinde, aralık ayında Kosova'da yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Kulübün bir diğer sporcusu Eymen Küçükkaynar da yıldızlar kategorisinde bu yıl elde ettiği derecelerle milli takım seçmelerine davet edildi. Küçükkaynar'ın da Alanya'daki seçmelerde başarılı olması durumunda, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na milli formayla katılacağı ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
