Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi'nde Büyük Başarı Elde Etti

Bursa'da gerçekleştirilen İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda Körfez'i temsil eden sporcular, kıyasıya mücadelede 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.

Hafta sonu Bursa'nın İnegöl İlçe Spor Salonu'nda yapılan İller Arası Minik, Yıldız ve Ümitler Karate Ligi Final Etabına 14 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Ümitler 47 kiloda Leylanur Yıldırım, 54 kiloda Esmanur Hümeyra Eraslan, küçükler 30 kiloda Ertuğrul Poyraz ve 40 kiloda Eymen Tarık Urak şampiyon olarak altın madalya aldı. Küçükler 40 kiloda Zehra Açar ikinci olarak gümüş, 30 kiloda Muhammet Fırat Tüken, 34 kiloda Hiranur Yıldırım, 35 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan ve 37 kiloda da Eslem Sude Ay üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı.

3 etaptan oluşan iller arası karate ligine 14 ilden 39 kulüpten 580 sporcu katılırken genel klasmanda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü takım olarak dördüncü olarak ilk beşe girip kupa ve madalya almaya hak kazandı.

"Hedefimiz Büyük Balkan Şampiyonluğu"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate başantrenörü Şaban Ağaya, "Çok zorlu ve iddialı final etabını başarıyla tamamladık. Madalya sıralamasındaki en iyilerin katıldığı final etabının zorlu geçeceğini biliyorduk. Sporcularımız çok iyi maçlar çıkardı. 4 birinci, 1 ikinci ve 4 üçüncü olmak üzere toplamda 9 madalya alarak 40-50 kişilik kafilelerle turnuvaya katılan birçok kulübü geride bıraktık. 14 ilden 39 kulüp ve 580 sporcunun arasında genel klasmanda takım olarak dördüncü olduk. Büyük hedeflerimiz var. Şimdi sırada Balkan Çocuklar Şampiyonası var. Haftaya Karadağ'da yapılacak (Montenegro) olan çok büyük uluslar arası şampiyona var. 5 sporcumuz ile milli takımımızda yer alarak Karadağ'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacağız. Milli takım antrenörü olarak ben de sporcularımızla birlikte teknik kadrodayım. Hedefimiz, Balkanlarda da şampiyon olarak madalyalarla dönmek." dedi. - KOCAELİ