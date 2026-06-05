Körfez Gençlerbirliği'nden 4'te 4'lük galibiyet serisi

Körfez Gençlerbirliği SK, Midi Gelişim Voleybol Ligi'nde Derince GHSK'yi 2-1 mağlup ederek dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı ve 4'te 4 yaparak namağlup serisini sürdürdü.

Kocaeli Midi Gelişim Voleybol Ligi Derince Grubu'nda yer alan Körfez Gençlerbirliği SK takımı, dördüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi. Derince Spor Salonu'nda grubun güçlü ekiplerinden Derince GHSK'yı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Körfez'in midi voleybolcuları, ilk seti 25-13 kazanırken, ikinci seti 23-25 kaybetti. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan karar setinde Körfez ekibi rakibine karşı 15-10 üstünlük sağlayarak maçı 2-1 kazanmayı başardı. İki takım da ortaya koydukları oyun ve mücadeleyle izleyenlerden alkış aldı. Bu sonuçla Körfez GB dördüncü maçından da galibiyetle ayrılırken ligdeki iddiasını sürdürdü.

7 takımın yer aldığı Derince Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Körfez GB, oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 4'te 4 yaptı. Körfez ekibi bir sonraki maçını pazar günü saat 14.00'te yine Derince Spor Salonu'nda oynayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı