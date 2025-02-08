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Körfez Gençlerbirliği, Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Körfez Gençlerbirliği, Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda İkinci Oldu
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Antalya'da düzenlenen 7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Erkek Ragbi Takımı, grup ikincisi olarak başarı elde etti.

Körfezli Ragbiciler, Antalya'da düzenlenen 7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. Etap müsabakalarını ikinci olarak bitirdi.

7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. Etap müsabakaları, Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Futbol Sahası'nda yapıldı. 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında 16 kadın ve 24 erkek takımı ile 700 sporcu kıyasıya mücadele etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Erkek Ragbi Takımı, müsabakayı grup ikincisi olarak tamamlayarak Türkiye şampiyonası ikinci etabına kalmaya hak kazandı. Grubunda 4 galibiyet bir mağlubiyet alan Körfez Gençlerbirliği SK erkek ragbi takımı, ilk gün Tokat Erbaaspor'u 46-0, İstanbul Firuzköyspor'u 33-5 yenerken, Trabzon Araklıspor'a çekişmeli geçen karşılaşma sonunda 26-14 kaybetti. İkinci gün Konya Gençlikspor Kulübü'nü 55-0 ve Kayseri Yahyalıspor Kulübü'nü 52-7 yendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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