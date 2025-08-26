Körfez Gençlerbirliği Karatecilerinden Uluslararası Başarı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç karatecileri, katıldıkları uluslararası turnuvadan madalyalarla döndü.

22-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç sporcuları, büyük bir başarı elde ederek şehre madalyalarla döndü. İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan (Marmara Cup International Karate Tournament) Uluslararası Marmara Karate Turnuvasında minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar kategorilerinde gerçekleşen şampiyonada 29 ülkeden 243 kulüp ve bin 848 sporcu tatamiye çıktı. Körfez Gençlerbirliği SK'dan turnuvaya katılan 8-9 yaş grubu 36 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan ikinci, ümitler kategorisi 47 kiloda Leylanur Yıldırım ve 61 kiloda da Yadigar Egin üçüncü olarak büyük başarıya imza atarak, madalya kürsüsünde yer almayı başardı.

Sportif mücadelenin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve kültürel etkileşimi de güçlendiren şampiyona, Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Katılımcı sporcular, sergiledikleri mücadele, sportmenlik ve özveriyle büyük beğeni topladı. - KOCAELİ