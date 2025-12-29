Aydınlı genç atletin hedefi Türkiye rekoru

Avrupa rekorunu saliselerle kaçıran Aydınlı genç atlet Koray Uygun, Şubat ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda bu kez gözünü Türkiye rekoruna dikti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen şampiyonada 60 metre engelli branşında Avrupa rekorunu saliseyle kaçıran Aydınlı genç atlet Koray Uygun, Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Balkan şampiyonasında Türkiye rekorunu kırmak için antrenmanını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Genç atlet Uygun, İstanbul'da düzenlenen yarışmada U18 60 metre engellide 7,66'lık derecesiyle Avrupa rekorunu sadece 0,07 salise farkla kaçırdı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Uygun'un uluslararası seviyedeki iddiası gelecek organizasyonlar için umut verdi.

Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden Uygun'un yeni hedefi ise Şubat ayında düzenlenecek Balkan U20 Salon Şampiyonası. Başarılı atlet, organizasyonda Türkiye rekorunu kırarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Başarılı atleti tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda "Koray Uygun, İstanbul'da düzenlenen yarışmada U18 kategorisi 60 m engelli branşında 7,66'lık derecesiyle Avrupa rekorunu 0,07 salise farkla kaçırdı. Sporcumuz, Şubat ayında yapılacak Balkan U20 Salon Şampiyonası'nda Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN