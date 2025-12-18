Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı Samsun birincisi oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği'nde Samsun Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Takım, tüm müsabakalarını set vermeden kazanarak namağlup bir sezon geçirdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Samsun Okul Sporları Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Final karşılaşmasında Samsun Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, üst üste üçüncü kez Samsun şampiyonu olma başarısı gösterdi.
Turnuva boyunca oynadığı tüm müsabakaları set vermeden kazanan Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi, sezonu namağlup tamamladı.
Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, 6-9 Ocak 2026 tarihlerinde Sinop'ta düzenlenecek Okul Sporları Grup Müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.