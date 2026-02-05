Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
İstanbul'da bir vatandaşın köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oyunu oynadığı anlar büyük ilgi gördü. Eşsiz manzarayı arkasına alan kişinin kurduğu oyun düzeni kısa sürede viral oldu.
İstanbul'da bir vatandaşın köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oyunu oynadığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.
GÜNDEM OLDU
Eşsiz manzarayı arkasına alan kişinin kurduğu oyun düzeni kısa sürede gündem olurken, görüntüler "İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığı" ve "manzara varken oyun bir başka" yorumlarını beraberinde getirdi.