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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması süren idman, geçişli rondo ve tempolu koşu çalışması ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
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