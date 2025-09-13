Haberler

Konyaspor Yaz Transfer Dönemini Tamamladı

Konyaspor Yaz Transfer Dönemini Tamamladı
Konyaspor, yaz transfer döneminde 19 futbolcu ile yollarını ayırarak 7 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Trendyol Süper Lig'deki transfer hareketliliğiyle dikkat çeken takım, birçok oyuncusunu kiraladı.

Trendyol Süper Lig'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi sona erdi. Konyaspor, takımda sözleşmesi sona eren hiçbir futbolcuyla sözleşme yenilemezken, takımda düşünmediği birçok futbolcuyu ise kiralık olarak gönderdi. Yolların ayrıldığı 19 futbolcunun yerine de 7 futbolcu transfer eden yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin hareketli takımlarından biri oldu. Konya ekibi bu sezon transfer edilen futbolculardan Emir Bars ise Vanspor'a kiralandı.

7 futbolcu transfer etti

Konyaspor yaz transfer döneminde; Marius Stefanescu, Emir Bars, Mücahit İbrahimoğlu, Jackson Muleka, Enis Bardhi, Yhoan Andzouana ve Jin-Ho Jo'yu renklerine bağladı.

19 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlılarda takımda düşünülmeyen, Blaz Kramer (kiralık), Oğulcan Ülgün, Louka Prip, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Jakub Slowik, Hamidou Keyta, Emmanuel Boateng, Boly Junior Sambou, Filip Damjanovic, Nikola Boranijasevic, Abdurrahman Üresin (kiralık), Emir Bars (kiralık), Ahmet Daş (kiralık), Adem Eren Kabak (kiralık), Mehmet Kaya (kiralık), Mehmet Ali Büyüksayar (kiralık), Mehmet Güneş (kiralık) ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
