Konyaspor ve Beşiktaş Süper Lig Maçında Karşı Karşıya

Konyaspor ve Beşiktaş Süper Lig Maçında Karşı Karşıya
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. İlk yarıda Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin golüyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ortasında topla buluşan Muleka'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

21. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nididi kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada sağ kanattan Jinho Jo'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in volesinde kaleci Ersin topu çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Enis Bardhi, Jinho Jo, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Calusic, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mucahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kaan Akyazı, Ndao, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim, Abraham

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Svensson, Salih Uçan, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Mustafa Hekimoğlu, Jurasek

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Wilfred Ndidi (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kart: Muleka (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
