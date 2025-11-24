Haberler

Konyaspor ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında HESAP.COM Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü - Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi (Dk.90+1 Pedrinho), Jinho Jo, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Muleka (Dk.79 Bjorlo) Umut Nayir

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 79 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Samet Karakoç), Paal (Dk. 86 Cvancara), Van de Streek (Dk.60 Poyraz Efe Yıldırım), Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Storm, Boli

SARI KARTLAR: Umut Nayir (Konyaspor) Nikola Storm, Soner Dikmen (Antalyaspor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

27'nci dakikada sol taraftan Bardhi'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.

37'nci dakikada Boli'nin sağ taraftan ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

38'inci dakikada Melih'in ara pasıyla ceza alanına giren Bardhi'nin şutunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Boli'nin pasıyla ceza alanına giren Van de Streek'in şutu üst direkten döndü.

83'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazından Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.

84'üncü dakikada Bjorlo'nun pasıyla topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutu yandan auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.