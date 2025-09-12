Konyaspor ve Alanyaspor Süper Lig'de 19. Randevularına Çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaşacağı Alanyaspor ile 19. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan Konyaspor 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik olan Alanyaspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 19. randevu

Konyaspor ile Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 müsabakada Alanyaspor 9 kez galip gelirken yeşil-beyazlılar 6 kez kazandı. İki takımın 3 maçında ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 28 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 33 kez fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 9 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 5 maçta da yenildi. 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 11 kez gol atma başarısı gösterirken, Alanyaspor 15 kez gol sevinci yaşadı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Çoşkunses olacak. - KONYA