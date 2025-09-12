Haberler

Konyaspor ve Alanyaspor Süper Lig'de 19. Randevularına Çıkacak

Konyaspor ve Alanyaspor Süper Lig'de 19. Randevularına Çıkacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 4. sırada yer alırken, Alanyaspor 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 9. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaşacağı Alanyaspor ile 19. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan Konyaspor 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik olan Alanyaspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 19. randevu

Konyaspor ile Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 müsabakada Alanyaspor 9 kez galip gelirken yeşil-beyazlılar 6 kez kazandı. İki takımın 3 maçında ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 28 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 33 kez fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 9 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 5 maçta da yenildi. 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 11 kez gol atma başarısı gösterirken, Alanyaspor 15 kez gol sevinci yaşadı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Çoşkunses olacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.