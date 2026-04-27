Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan yeşil-beyazlılar sahasında yenilmezliğini sürdürdü. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son olarak ligin 11. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından çıktığı 10 maçta kaybetmedi. Anadolu kartalı bu süreçte 4 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı