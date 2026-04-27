Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor
Konyaspor, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Konyaspor, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan yeşil-beyazlılar sahasında yenilmezliğini sürdürdü. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son olarak ligin 11. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından çıktığı 10 maçta kaybetmedi. Anadolu kartalı bu süreçte 4 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı. - KONYA
