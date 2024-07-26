Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konyaspor'un Slovenya'da kamp yaptığı oteldeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Umut Nayir, takımda 22 numaralı formayı giyecek.