TÜMOSAN Konyaspor finale uğurlandı

TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali için düzenlenen törenle Antalya’ya uğurlandı. Konya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yüzlerce taraftarın katıldığı törende başkan ve teknik direktör hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali için törenle Antalya'ya uğurlandı. Yeşil-beyazlı kafileye yüzlerce taraftar araçlarıyla eşlik etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde düzenlenen törenle Antalya'ya uğurlandı. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile kent protokolü de katıldı. Yapılan duanın ardından TÜMOSAN Konyaspor kafilesi otobüsle Konya'dan ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibe taraftarlar da araçlarıyla eşlik etti.

Törende konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "Hedefimiz kupa. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Kupayı Konya'ya getirmeyi düşünüyoruz. Konyasporumuza başarılar diliyorum" dedi.

Teknik direktör İlhan Palut ise "Bizi bu şekilde uğurlayan büyüklerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu edebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
