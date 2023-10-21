Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, kulüple görüşeceğini açıkladı

Aleksandar Stanojevic: Bu akşam kulüple görüşeceğim

"Birinin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor, ben de kulübün hocasıyım"

Ivo Vieira: Geri dönmek için bütün oyuncularım çok çalıştı

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor, sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bu akşam galip gelmek isteyen taraftaki ilk golü de bulduk. Ama çok amatörce iki tane gol yedik. Onunla beraber tabii ki mağlup olduk. Bu konuda çok üzgünüz. Özellikle evimizde mağlup olduk, taraftarımızdan özür diliyorum. Tabii ki de bir hoca olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Çünkü bu akşam kulüple görüşeceğim. Kulübün geleceği yere ilişkin birlikte görüşeceğiz. Burada taraftarlara kulübe saygı duyuyorum ve taraftarların, kulübün en iyi menfaatleri doğrultusunda en iyi seçeneği neyse o onu bulacağımıza inanıyorum. Bundan dolayı birinin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Ben de kulübün hocasıyım. Bu yüzden dolayı kulüple konuşacağım" dedi.

IVO VIEIRA: GERİ DÖNMEK İÇİN BÜTÜN OYUNCULARIM ÇOK ÇALIŞTI

Galibiyeti oyuna ikinci yarıda aldığı oyuncuların takımla birlikte maçı geri döndürmek için çok çalıştığını söyleyen Ivo Vieira, "Galibiyet nedeniyle tabii ki oyuncularımı tebrik ediyorum. 1-0'dan geri döndüler. İkinci yarı oyuna aldığımız oyuncular çok çalıştılar. Geri dönmek için bütün oyuncularım çok çalıştı. Bizim için çok önemli bir puandı. Bu üç puanı kazandık bugün. Şimdi de önümüzdeki zorlu mücadeleye hazırlanacağız" diye konuştu.