Çağdaş Atan: 'Konuşması zor bir durumun içindeyiz'
Konyaspor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonrası yaptığı açıklamada, rakibini tebrik etti ve takımın içindeki zor durumu değerlendirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Konuşması zor bir durumun içindeyiz. Rakibi içinde bulunmuş olduğu duruma rağmen, vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Yine içeride kazanamadığımız bir maç. Geçen Kayseri maçında da sondakika'>son dakika yediğimiz gol. Bugünkü benim için son dakika attığımız golün de bence çok bir anlamı yok. Rakibimizin de içinde bulunmuş olduğu durumu düşünürsek eğer ilk yarıda aslında normal olan doğal olan ama çok da iyi oynadığımız bir ilk yarı 2-3 tane kale ağzından topu içeri sokamadığımız pozisyonlar var. İkinci yarı oyuncularımızı sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmalarını istediğimizi söyledik. Oyun olarak aynı şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarının başında yine Morten ve Muleka'yla kaçırdığımız o pozisyonun üzerine yine kötü bir gol yedik. Sonrasında bayağı panik yaptık. Sahada çok istemediğimiz bir görüntü vardı. Çok telaşlı bir oyun. o yüzden de çift santrafora dönüp Melih Bostan'ı da oyuna alıp üç santrafor gibi gözüküp artık uzun toplarla gol aramak istedik. Nitekim de golü bulduk. Dediğim gibi konuşması zor bir durumun içindeyiz. Rakibi içinde bulunmuş olduğu duruma rağmen, vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

