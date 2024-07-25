Konyaspor, Slovenya'daki kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Konyaspor, Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, HNK Gorica takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenmanı dönüşümlü olarak yapılan topla oyun ve koşu çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA