Konyaspor, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için harekete geçti

Konyaspor'da İlhan Palut'un görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Aleksandar Stanojevic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Bunun üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor. Konyaspor yönetiminin daha önce de takımlarını çalıştıran deneyimli hocanın kapsını iyi bir bütçeyle çalması bekleniyor.

Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı tüm maçları kaybeden Konyaspor, Beşiktaş'tan sonra hiç takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'a imza attırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İYİ BİR BÜTÇE VERİLECEK

Sırp teknik direktörle yolları ayırmayı düşünen Konyaspor'un ilk tercihi Sergen Yalçın olacak. Daha önce de yeşil-beyazlı ekibi çalıştıran deneyimli hocanın kapısının, iyi bir bütçeyle çalınacağı iddia edildi.

"3 BÜYÜKTEN TEKLİF GELMEDİ"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan aylar sonra bir televizyon programına katılan Sergen Yalçın geleceğine ilişkin, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım" demişti.