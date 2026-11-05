Konyaspor, Samsunspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü

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Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı