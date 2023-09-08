Konyaspor, Portekizli forvet Nelson Oliveira ile anlaştı

Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda düzenlenen törenle Nelson Oliveira'yı renklerine kattı. 17 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Oliveira, 2 yıllığına anlaştığı Konyaspor'da 16 numaralı formayı giyecek. Portekiz'in Braga takımının alt yapısında futbola başlayan ve daha sonra Benfica'da oynayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor