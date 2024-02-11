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Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

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Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Prip'in golüyle Konyaspor galibiyete ulaştı.

İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

KONYASPOR: Slowik - Ahmet Oğuz, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Soner (Dk. 86 Kahraman), N'Zonzi, Prip (Dk. 75  Moreno), Cicaldau (Dk. 75 Oğulcan), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)

MKE ANKARAGÜCÜ:  Bahadır - Kitsiou, Radakovic,  Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Kazımcan, Kaan (Dk. 81 Chatzigiovanis), Tolga (Dk. 46 Flips), Morutan (Dk. 46 Saponara), Pedrinho, Cephas (Dk. 89 Bajic), Sowe

GOL: Dk. 38 Prip ( Konyaspor )

SARI KARTLAR Damjanovic, Soner, Moreno ( Konyaspor ) - Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Flips ( Ankaragücü )

Süper Lig'in 25'inci haftasında Konyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

8'nci dakikada Ankaragücü'nün atağında Sowe'nin şutunda top kaleci Slowik'te kaldı.

16'ncı dakikada sol köşeden kullanılan kornerde Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top auta cıktı.

24'üncü dakikada Prip'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

84'üncü sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında Cephas, uzandığı topa vuramadı. Top auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Ndao'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Moreno'nun şutunda top auta çıktı.

Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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