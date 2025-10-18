Konyaspor - Kocaelispor Maçının İlk Yarısı 0-1
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kocaelispor ile karşılaşıyor. İlk yarı Kocaelispor'un Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Balogh'un kendi yarı sahasından attığı pasla topla buluşan Linetty ceza sahası içine girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
44. dakikada Agyei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adil'in müdahalesinde top Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Pozisyonun devamında Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Calusic dk. 26), Adil Demirbağ, Guilherme, Morten Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Alassane Ndao, Jackson Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Mucahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Jinho Jo, Kaan Akyazı, Bazoer,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Muharrem, Ahmet Sağat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Can Keleş, Vindel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kart: Guilherme, Muleka (Konyaspor), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
Gol: Tayfur Bingöl (dk. 44) (Kocaelispor) - KONYA