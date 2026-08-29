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Palut: Kötü Başladık, Sorumluluk Bende

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, lige kötü başladıklarını ve sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek, durumu pozitife çevirmek için çalışacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, lige kötü başladıklarını ve sorumluluğun da kendisinde olduğunu söyledi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Palut, Kocaelispor karşısına hem iyi bir oyun hem de galibiyet hedefiyle çıktıklarını anlattı.

İlhan Palut, maçın ilk yarısının kendileri adına olumlu geçtiğine belirterek, "Bazen planlar yapıyorsunuz ve daha ikinci yarının birinci dakikasında bu plan negatife dönebiliyor. Futbol böyle bir oyun. 10 kişi kaldıktan sonra aslında 10 dakikalık bölümü iyi götürdük. Hemen beşli defansa dönüp gömülmek istemedim. Baniya'yı oyuna alıp beşli savunmaya dönmek istediğimiz anda oyuncu değişikliği gerçekleşemedi ve tam da oradan golü yedik." diye konuştu.

Yedikleri ilk golden sonra 1 puanı korumak istediklerini ancak kalelerinde ikinci golü gördüklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, eksik kalmanın getirdiği yorgunlukla skoru çevirecek dinamizmi sahada gösteremediklerini ifade etti.

Palut, alınan mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için rahat giden ve galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bitiremedik. Lige gayet kötü başladık. Tabii ki sorumluluk bende. Bu durumu pozitife çevirmek için var gücümle çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yaparak bu kötü başlangıcı ilk önce nötre, sonra pozitife çevirmeye çalışacağım."

Kaynak: AA
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