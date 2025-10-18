Haberler

Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Mağlup Oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, evinde Kocaelispor'a 3-2 yenildi. Kocaelispor'un gollerini Tayfur Bingöl ve Habib Keita atarken, Konyaspor'un golleri Pedrinho ve Umut Nayır'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı konuk Kocaelispor 3-2 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 44. ve 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita attı. Ev sahibi Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayır attı.

