Haberler

Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a karşı 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada goller Pedrinho, Umut Nayir, Tayfur Bingöl ve Keita'dan geldi.

Hasan DÖNMEZ / KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş - Andzouana, Uğurcan (Dk. 26 Calusic), Adil, Guilherme, Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 75 Jinho jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir

KOCAELİSPOR: Jovanovic - Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Syrota, Nonge (Dk. 83 Samet Yalçın), Keita, Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest) Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Agyei (Dk. 73 Can Keleş), Serdar Dursun

GOLLER: Dk. 51 Pedrinho, Dk. 77 Umut Nayir ( Tümosan Konyaspor ), Dk. 44 - Dk. 70 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Guilherme, Muleka, Adil ( Tümosan Konyaspor ), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Balogh, Jovanovic, Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.

44'üncü dakikada Agyei'nin ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topa gelişine vuran Tayfur Bingöl'ün şutu ağlarla buluştu: 0-1.

49'uncu dakikada Balogh'un müdahalesi sonucu Umut Nayir ceza alanında yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

51'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

63'üncü dakikada Linetty'nin ceza alanı sağ tarafından pasına gelişine vuran Keita'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.

70'inci dakikada Keita'nın ceza alanı içerisine pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu ağlara gitti: 1-3.

77'nci dakikada Adil'in ceza alanı sağ tarafından ortasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Kocaelispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.