Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a karşı 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada goller Pedrinho, Umut Nayir, Tayfur Bingöl ve Keita'dan geldi.
Hasan DÖNMEZ / KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş - Andzouana, Uğurcan (Dk. 26 Calusic), Adil, Guilherme, Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 75 Jinho jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir
KOCAELİSPOR: Jovanovic - Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Syrota, Nonge (Dk. 83 Samet Yalçın), Keita, Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest) Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Agyei (Dk. 73 Can Keleş), Serdar Dursun
GOLLER: Dk. 51 Pedrinho, Dk. 77 Umut Nayir ( Tümosan Konyaspor ), Dk. 44 - Dk. 70 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Guilherme, Muleka, Adil ( Tümosan Konyaspor ), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Balogh, Jovanovic, Muharrem Cinan (Kocaelispor)
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.
44'üncü dakikada Agyei'nin ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topa gelişine vuran Tayfur Bingöl'ün şutu ağlarla buluştu: 0-1.
49'uncu dakikada Balogh'un müdahalesi sonucu Umut Nayir ceza alanında yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
51'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
63'üncü dakikada Linetty'nin ceza alanı sağ tarafından pasına gelişine vuran Keita'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.
70'inci dakikada Keita'nın ceza alanı içerisine pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu ağlara gitti: 1-3.
77'nci dakikada Adil'in ceza alanı sağ tarafından ortasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Kocaelispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.