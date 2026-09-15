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Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı unutmadı

Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı unutmadı
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Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu.

Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz; rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA
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