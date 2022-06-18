Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
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Salon: Selçuklu BelediyesiHakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan GönenBeysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 6, Mert Konuk 2, Morgan 18, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 9, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 3,...
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan Gönen
Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 6, Mert Konuk 2, Morgan 18, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 9, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 3, Ogbeide 10
Samsunspor: Utku Saraloğlu 3, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 6, İzzet Türkyılmaz 11, Ercan Bayrak 2, Mert Ali Sert 8, Friday, Burak Eşlik 4, Ege Yaşar 10, Frazier 10, Göktuğ Baş 2
1. Periyot: 22-19
Devre: 38-30
3. Periyot: 61-47
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Beysu Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı 9 sayı farkla kazandı.
Beysu Konyaspor Basketbol, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.