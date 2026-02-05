Haberler

Konyaspor'da İlhan Palut transfer görüşmeleri için şehre davet edildi

Güncelleme:
Konyaspor, daha önce takımda görev yapan teknik direktör İlhan Palut'u transfer görüşmeleri için Konya'ya davet etti. Palut'un bu gece veya yarın sabah şehre gelmesi bekleniyor.

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'u transfer görüşmeleri için Konya'ya davet etti. Palut, yeşil-beyazlılarda daha önce görev yapmıştı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir" denildi. - KONYA

