Tümosan Konyaspor, İlhan Palut'u davet etti

TEKNİK direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, sanal medya hebasından yaptığı açıklamada teknik direktör İlhan Palut'un görüşme yapmak için Konya'ya davet edildiğini açıkladı.

Yeşil- beyazlı yönetim, aralık ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Çağdaş Atan ile dün yollarını ayırdı. Yerine ise 2021-2023 yılları arasında görev yapan teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı. Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, kulübün resmi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İlhan Palut'un, görüşme için Konya'ya davet edildiğini duyurdu. Açıklamada "Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir. "denildi.