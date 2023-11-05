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Konyaspor ile Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan goller olmadı.