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Konyaspor ile Antalyaspor Berabere Kaldı

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Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

KONYASPOR: Deniz - Ahmet Oğuz, Metehan, Uğurcan, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip (Dk. 84 Cicaldau), Oğulcan (Dk. 80 Moreno), Yunus (Dk. 80 Oliveira), Cikalleshi

ANTALYASPOR: Leite - Erdoğan, Veysel, Bahadır (Dk. 83 Naldo), Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 90 Erdal), Saric (Dk. 83 Ufuk), Larsson (Dk. 90+4 Milosevic), Buksa (Dk. 89 Assombalonga)

GOLLER:  Dk. 43 N'Zonzi ( Konyaspor ) - Dk. 69 Buksa ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Oğulcan, Guilherme ( Konyaspor ) - Larsson, Erdoğan, Erdal ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

20'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası yayında Erdoğan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Konyaspor, N'Zonzi'nin golüyle öne geçti. Konyaspor'un sol kanattan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde kalice Leite, yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topa N'Zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ncı dakikada ceza sahasındaki Bytyqi'nin şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.

64'üncü dakikada ceza sahasında dönen topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un şutu yandan auta çıktı.

68'inci dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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