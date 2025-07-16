Konyaspor, Güney Koreli Orta Saha Oyuncusu Jin-ho Jo'yu Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Konyaspor futbol şube sorumlularından Oktay Erkek'in de katıldığı ifade edildi.

Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe ile önce amatör daha sonra profesyonel sözleşme imzalamış ardından Novi Pazar ve Radnicki kulüplerinde forma giymişti.