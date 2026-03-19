Haberler

Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan topladı. Son 5 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

JACKSON MULEKA'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Taraftarı önünde son anlarda baskılı oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

KONYASPOR'DAN SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Bu sonuçla birlikte İlhan Palut ile yükselişini sürdüren Konyaspor, son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ SON 5 MAÇTA GOL ATAMADI

Ligde oynadığı son 5 maçta gol dahi atamayan Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

SIRADA OYNANACAK MAÇLAR

Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi

Mbappe ile yan yana oynaması için son bir adım
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu