Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan topladı. Son 5 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
JACKSON MULEKA'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Taraftarı önünde son anlarda baskılı oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
KONYASPOR'DAN SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Bu sonuçla birlikte İlhan Palut ile yükselişini sürdüren Konyaspor, son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi.
GENÇLERBİRLİĞİ SON 5 MAÇTA GOL ATAMADI
Ligde oynadığı son 5 maçta gol dahi atamayan Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
SIRADA OYNANACAK MAÇLAR
Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.