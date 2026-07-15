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Konyaspor, Ebrima Colley'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Young Boys'tan Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edilen Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Colley, yeşil beyazlılarda 19 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
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