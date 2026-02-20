Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı