Konyaspor, Galatasaray maçına hazır
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı